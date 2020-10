Tchad : lutte contre le Chikungunya, des jeunes du Ouaddaï réagissent au don de la FGC

Le président du Comité des jeunes de la province du Ouaddaï pour le soutien au MPS, Maaouiya Abderahim Bireme, s'est félicité samedi du don de la Fondation Grand Coeur à la ville d'Abéché face à l'épidémie de Chikungunya qui fait des ravages.



"Il serait inadmissible pour nous de demeurer silencieux face aux oeuvres caritatives que la Fondation Grand Coeur pose régulièrement. Des table-bancs, des machines à coudre, des médicaments, de l'eau potable, des caravanes ophtalmologiques, le don de matériels pour la pulvérisation de la ville d'Abéché pour faire face à la pandémie de Chikungunya et bien d'autres, offerts gracieusement par la Présidente Fondatrice de la Fondation Grand Cœur, la Première Dame Hinda Deby Itno", affirme Maaouiya Abderahim Bireme.



Selon lui, ce geste vient à point nommé. Il estime que la Fondation est devenue aujourd'hui un maillon essentiel dans les actions sociales et philanthropiques, ajoutant qu'elle abat un travail unique en son genre.



"Elle a réalisé en un temps record des oeuvres innombrables en faveur des couches les plus vulnérables", défend Maaouiya Abderahim Bireme.