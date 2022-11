TCHAD

Tchad : lutte contre le chômage en milieu jeune, la société Abou Simbil vient en aide à l'État

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Novembre 2022

Le centre Afakh pour la formation et le développement des ressources humaines a formé 420 jeunes en création et gestion des petites et moyennes entreprises. Cette formation est financée par la société Abou simbil pour aider le gouvernement à lutter contre le chômage en milieu jeune.