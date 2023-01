Tchad : lutte contre le plagiat à l'Université Adam Barka d'Abéché, à l'ère de l'intelligence artificielle

L'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) s'engage à garantir la qualité de la production scientifique de ses étudiants et enseignants-chercheurs. Face aux risques de plagiat grandissants dans un contexte de développement des logiciels d'intelligence artificielle, la Cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ) de l'UNABA se mobilise pour sensibiliser la communauté universitaire.



En partenariat avec la Coordination de la Série A des Annales de l'UNABA, la CIAQ a convié toutes les parties prenantes à participer à la première matinée d'Information, de sensibilisation et d'orientation 2023 (MISO-2023) autour du thème "Production scientifique à l'UNABA et risques de plagiat dans un contexte de développement des logiciels et applications d'intelligence artificielle". Cette matinée aura lieu le samedi 04 février 2023 de 09H00 à 11H00 à l'Amphithéâtre B de la Faculté des Sciences de la Santé.



Cette initiative de la CIAQ est un pas important dans la lutte contre le plagiat à l'UNABA. Les enseignants-chercheurs et les étudiants sont invités à assister à cette matinée pour en savoir plus sur les risques de plagiat et comment les éviter dans le contexte actuel de développement des technologies.