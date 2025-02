Tchad : lutte contre le vol de véhicules, la police appelle les garages à une vigilance

Dans un communiqué rendu public le 26 février 2025, le directeur général de la Police nationale porte à la connaissance des chefs de garages de la ville de N'Djamena que depuis un certain temps, des engins à quatre roues, déclarés volés, sont retrouvés dissimulés ou dépiécés dans des garages.



« Face à ces faits dommageables au bon ordre, à la sécurité de personnes et des biens dans la capitale et ses environnants, le directeur général de la Police nationale appelle la population en général, et les chefs de garages en particulier, à collaborer activement avec les services de Police, en vue de lutter efficacement contre la criminalité liée au vol des véhicules », peut-on lire.



Pour ce faire, le numéro d'appel gratuit de la Police nationale (117), demeure disponible de manière permanente.