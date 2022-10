Tchad : "ma pensée va à l'endroit de Kabadi. N'eut été son bon sens, nous ne serions pas dans la salle", Doki Warou

"Ma pensée va à l'endroit de Dr. Haroun Kabadi. N'eut été son bon sens et sa connaissance de l'environnement politique, nous ne serions pas dans cette salle pour parler de la paix. Je vous dis merci Kabadi, merci pour le bon sens", a affirmé Mahamat Doki Warou.



Parmi ses propositions, le conseiller national a mis en avant un État unitaire fortement décentralisé. Il souhaite que "tout citoyen ait le droit de se présenter devant le peuple. Il n'y a pas un obstacle".



"Pour le mandat, je propose 7 ans pour la présidentielle et six ans pour le reste", conclut Mahamat Doki Warou.