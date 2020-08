Tchad : maladie suspecte à Abéché, les précisions du ministère de la santé

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismael Barh Bachar, a informé mercredi que les cas de maladie enregistrés dans certains centres de santé de la ville d'Abéché depuis le mois de juillet 2020 ne sont pas liés au coronavirus.



Il s'agit d'une maladie fébrile et qui répond parfaitement au traitement du paludisme. Jusqu'à preuve du contraire, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale considère que ces manifestations sont liées au paludisme.



Le département ministériel rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge tous les malades et des investigations approfondies sont en cours.



Dr. Ismael Barh Bachar demande à la population de garder son calme.