Tchad : malnutrition chronique, "nous sommes autour de 32%, c'est très élevé"

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a présidé vendredi la réunion du Conseil national de nutrition et d’alimentation (CNNA), en présence des membres du gouvernement et des partenaires technique et financiers.



Au cours de la rencontre, deux projets de loi ont été adoptés. L'un concerne la fortification des farines de maïs et de blé en fer et en blé complexe. L'autre concerne la fortification des huiles en vitamines A.



La rencontre a permis de faire un aperçu sur la situation nutritionnelle, le suivi des recommandations de la dernière réunion et le point sur le dispositif de coordination de la nutrition.



"En termes de malnutrition, nous sommes autour de 32% (de la population, Ndlr), ce qui est très élevé", indique Dr. Mahamat Béchir, président du Comité technique permanent de nutrition et d’alimentation et par ailleurs directeur de la nutrition au ministère de la Santé publique.



Le CNNA a été crée le 22 août 2014, à l’époque où Kalzeubé Payimi Deubet était Premier ministre.