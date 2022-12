Tchad : maltraitance animale, une exploitation abusive des chevaux utilisés pour le transport

Le cheval est un animal facile à dompter, il suffit d'un coup de fouet pour le conduire. Au regard de sa force motrice, ce dernier est utilisé pour des activités rudes, sans protection, dans le silence de ceux qui sont censés protéger les animaux.



Selon Mahamat Ali, son cheval transporte une charrette de bois d'une valeur de 80.000 Fcfa de Zingeté jusqu'au marché d'habbena, en passant par celui Taradona. Et ce, "tous les jours". Malheureusement, l'animal n'est pas récompensé à la hauteur du service rendu car nourrir un cheval coûte cher.



Zakaria, un jeune qui s'occupe de l'entretien de cheval du défunt Abdoulaye Lamana, explique qu'il faut avoir des moyens pour entretenir un cheval. "Il mange beaucoup de mil dans la journée comme de nuit, c'est pourquoi, rares sont les familles qui possèdent un cheval".



Utilisé autrefois pour le transport des rois, le cheval a été également un moyen pour combattre l'ennemi. Le cheval est aussi considéré comme un symbole de force et de paix. Il est aujourd'hui réduit à un moyen de transport, notamment de bois et briques. Au point où cet animal de grandeur a perdu de sa valeur d'antan.



"Dans la religion musulmane, la maltraitance d'un cheval emporte beaucoup de malheurs", souligne Abdoulaye, enseignant coranique.



Même si le Tchad ne dispose pas encore la loi portant sur la protection des animaux contre les actes de cruauté et les mauvais traitements, il est temps que les autorités réagissent face à cette exploitation abusive des chevaux. Car tous les animaux ont le droit à la vie, à l'amour et au respect.