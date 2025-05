Tchad : manifestation à Bébédjia à l'occasion de la Journée Internationale de la Croix-Rouge

Placé sous le thème de l'humanité, cette Journée internationale a été célébrée avec faste dans la ville de Bébédjia.



Les secouristes sont sortis nombreux pour manifester en mémoire de cette Journée. Selon le président départemental de la Croix-Rouge de la Nya, Riangar Kobé, la création du mouvement en 1862 par Henry Durand est un souvenir de son voyage à Solférino.



Grâce à lui, la Croix-Rouge a vu le jour au Tchad en 1970, et reconnu en 1983 par décret 134 du 1er juin 1983. L'objectif à atteindre est de faire un secouriste par ménage, fort de cette conviction, ajoute-t-il. À cette occasion, le comité départemental de la Croix-Rouge de la Nya, à travers la direction de formation, informe qu'une autre formation débutera au début du mois de juillet 2025.



Après la parade dans les quartiers de la ville de Bébédjia, le président du comité et sa suite ont rendu visite à la maison d'arrêt de Bébédjia, où la population carcérale a bénéficié d'un don en vivres et non vivres, ainsi que le commissariat de Police nationale. Les bénéficiaires ont remercié le donateur et souhaitent par le biais de la formation, intégrer la famille Croix-Rouge, dès l'expiration de leurs condamnations.



Après la manifestation de la Journée, le président départemental a organisé une rencontre avec les membres pour de nouvelles stratégies à développer à la prochaine.