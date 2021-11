Tchad : manifestation estudiantine à Abéché, "l'avenir n'est pas négociable"

Les forces de sécurité se sont déployées en nombre pour contenir la foule et éviter des débordements.



Les manifestants ont brandi plusieurs affiches avec des messages tels que : "l'avenir n'est pas négociable" et "nous réclamons le départ du président".



Dans un communiqué de presse diffusé le 12 novembre 2021 suite à une assemblée extraordinaire tenue ce jour, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), section de l’UNABA, a sollicité également le départ du président de l'université Adam Barka d'Abéché "qui seul constitue un obstacle à l'application des revendications".



Le SYNECS observe une grève sèche et illimitée jusqu'au départ du président de l'UABA et exige un audit de la gestion du président sur les deux années (2019-2020, 2020-2021).



Vendredi, des élèves ont manifesté à Laï, dans la Tandjilé, pour réclamer l'affectation d'enseignants de mathématiques et d'histoire. Dans la même matinée, des étudiants ont exprimé leur colère à N'Djamena pour réclamer des meilleures conditions d'études.