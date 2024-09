Tchad : manifestations pluvio-orageuses dans plusieurs localités le 05 septembre 2024

Selon le bulletin de la prévision météorologique publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du mercredi 04 septembre 2024, des phénomènes pluvio-orageux ont été observés dans le Tibesti, le Borkou et une partie du sud.



Ainsi, d’autres systèmes orageux surgissent tout au long du Nord-Est jusqu’au sud, tout en affectant le Nord-Ouest, l’Ouest, et le centre, pouvant générer des précipitations pluvieuses.



Dans l’après-midi, des manifestations pluvieuses et orageuses probables se produiront dans le Wadi-Fira, le Ouaddaï, le Sila, le Borkou, le Tibesti, la Tandjilé, le Moyen-Char, le Chari-Baguirmi et la ville de Ndjamena.



Le Front-Intertropical (FIT) se situe autour du 23ème parallèle Nord. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord, de l’Ouest à Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 12 km/h au Nord, 08 km/h au Centre et de 06 km/h au Sud.



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 05 septembre 2024

Pendant la nuit et la matinée de demain, des manifestations pluvio-orageuses affecteront les localités du Nord, du Centre, le Sud, et notamment la ville de Ndjamena et ses environs avec une probabilité des précipitations pluvieuses.



Le Front-Intertropical (FIT) fluctuera entre le 23ème et le 20ème degré de Latitude Nord suivant l’axe Gouro. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord, de Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 10 km/h au Nord, 08 km/h au Centre et de vitesse faible au Sud.



Les températures maximales prévues à 12 : 00TU (13 : 00, heure locale) pour la journée du 05 septembre 2024 seront en baisse de 1 à 2°C par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera Faya avec un pic de 38°C.



Tandis qu’à N’Djamena, Massenya, Sarh, Doba, Laï, Bongor, Mao et Mongo, il fera 27°C. Enfin, il fera 25°C à Koumra, Moundou, Pala à 12 :00h TU (13:00, heure locale).