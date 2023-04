Tchad : "manœuvres subversives" contre le sultan du Baguirmi, des actions ordonnées contre les perturbateurs

Le ministre de l’Administration du territoire instruit de faire arrêter et traduire en justice tous fauteurs de troubles qui rompent la paix, la sécurité, la sérénité et la quiétude des populations ou qui se livrent à une attitude de défiance vis-à-vis d'une autorité légalement établie dans le ressort territorial de la province du Chari-Baguirmi, selon un message officiel du 10 avril 2023 adressé au gouverneur de la province du Chari-Baguirmi.



Ce message fait suite à des "manoeuvres subversives au sultanat du Baguirmi tendant à remettre en cause la désignation actée par décret il y a 20 ans" du sultan Mbang Hadji Woli Mahamat.



Dans une récente déclaration aux médias, le sultan Mbang Hadji Woli Mahamat a fustigé les allégations selon lesquelles il ne serait pas le sultan légitime. Il a souligné qu'il resterai à la tête du sultanat jusqu'à son décès, n'en déplaise à ses détracteurs.