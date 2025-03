Tchad : manque de feux tricolores à N’Djamena, un obstacle pour les usagers de la route

L'absence de feux tricolores dans les ronds-points de la capitale tchadienne, pose un défi majeur pour les usagers de la route. Les embouteillages et la circulation chaotique sont devenus une norme sur les grands boulevards de la ville, notamment aux heures de pointe, vers 08h et 17h.



La Brigade de Circulation Routière (BCR) peine à gérer ces encombrements, en raison du manque de régulation par des feux tricolores. Les ronds-points tels que ceux de Chinois, Dembé et Diguel, connus pour être des carrefours majeurs, sont particulièrement touchés.



Ces zones, où se croisent véhicules à quatre roues et engins à deux roues, sont souvent le théâtre d'embouteillages et de désordre.



En l'absence de feux rouges, la situation s'aggrave, rendant la circulation encore plus difficile et dangereuse. La congestion routière à N'Djamena a un impact significatif sur la vie quotidienne des citoyens. Les retards au travail et les difficultés à rentrer chez soi à l'heure, deviennent monnaie courante.



La densité de la circulation et l'étroitesse des routes exacerbent le problème, rendant les déplacements plus longs et plus stressants pour tous les usagers. Face à cette situation critique, il est crucial que le gouvernement et la mairie centrale de N'Djamena prennent des mesures pour réduire les embouteillages et améliorer la circulation.



L'installation de feux rouges, alimentés par des panneaux solaires dans les ronds-points stratégiques, pourrait apporter une solution efficace. Cela permettrait de réguler le flux de la circulation, d'améliorer la sécurité routière et de faciliter les déplacements quotidiens des citoyens.



Le manque de feux tricolores dans les ronds-points de N'Djamena est un problème urgent qui nécessite une intervention rapide. En investissant dans des infrastructures de circulation modernes et durables, le gouvernement tchadien pourrait significativement améliorer la qualité de vie des habitants, et créer un environnement plus sûr et plus efficace pour tous.