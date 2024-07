ANALYSE Tchad : manque de pratique sportive par les femmes, un phénomène qui affecte leur santé

Par Idriss Abdelkerim - 21 Juillet 2024



L'engagement des femmes tchadiennes dans la pratique sportive revêt une importance capitale pour leur santé et leur bien-être général. Cependant, des obstacles majeurs entravent leur participation pleine et active, notamment des facteurs socioculturels, infrastructurels et socio-économiques. Cette analyse vise à décrypter les défis sous-jacents et à proposer des recommandations stratégiques pour promouvoir une inclusion accrue des femmes dans le domaine sportif.

Plusieurs facteurs contribuent à la faible participation des femmes au sport au Tchad : Normes socioculturelles persistantes: Des stéréotypes profondément ancrés dans certaines régions assimilent le sport à une activité inappropriée pour les femmes, limitant ainsi leurs opportunités d'engagement.



Infrastructures sportives inadéquates: Le manque d'installations sportives dédiées aux femmes et adaptées à leurs besoins constitue un obstacle majeur à leur participation.



Contraintes de temps et responsabilités familiales: Les femmes assument souvent l'essentiel des tâches ménagères et des soins aux enfants, ce qui leur laisse peu de temps libre pour la pratique sportive.



Problèmes de santé: La prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) et d'autres problèmes de santé peut dissuader davantage les femmes de s'adonner au sport.



Manque de modèles et de visibilité: L'absence de figures féminines inspirantes dans le sport limite l'émulation et la motivation des jeunes filles et des femmes.

L'inactivité physique chez les femmes peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé : Augmentation du risque de maladies chroniques: Un mode de vie sédentaire accroît le risque de développer des maladies cardiovasculaires, le surpoids et l'obésité, l'ostéoporose et d'autres pathologies.



Détérioration de la santé mentale: Le manque d'exercice peut affecter négativement l'humeur, augmenter le niveau de stress et contribuer à des problèmes de bien-être psychologique.



Pour relever ces défis et encourager l'inclusion des femmes dans le sport, des actions concertées et multidimensionnelles sont nécessaires :



Sensibilisation et changement des mentalités: Mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir l'égalité des sexes dans le sport.



Développement d'infrastructures sportives inclusives: Investir dans la construction d'installations sportives accessibles, sûres et adaptées aux besoins spécifiques des femmes.



Mise en place de programmes sportifs ciblés: Concevoir et mettre en œuvre des programmes sportifs attrayants et adaptés aux intérêts, aux contraintes de temps et aux niveaux de condition physique des femmes.



Formation et encadrement qualifiés: Assurer la disponibilité d'entraîneurs et d'encadrants qualifiés, sensibles aux questions de genre et aux besoins spécifiques des femmes sportives.



Promotion de modèles féminins et de mentors: Mettre en avant les athlètes féminines performantes et créer des programmes de mentorat pour inspirer et encourager les jeunes filles et les femmes.



Collaboration avec les parties prenantes: Établir des partenariats avec des organisations de la société civile, des institutions éducatives, des communautés locales et le secteur privé pour amplifier les efforts de promotion du sport féminin.



Recherche et collecte de données: Soutenir la recherche et la collecte de données sur la participation des femmes au sport afin d'élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données probantes.





