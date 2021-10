Tchad : marche de Wakit Tamma, la police nationale lance un avertissement

Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Ousmane Bassy Lougma, a mis en garde vendredi les partis politiques Les Transformateurs et le RDST ainsi que les associations de la société civile UST et l'ATLPJ contre la violation de l'interdiction de la marche pacifique prévue demain.



"La marche prévue ce samedi 9 octobre 2021 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national", rappelle le commissaire divisionnaire de police Paul Manga.



La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a annoncé le maintien de sa marche malgré l'interdiction. La police nationale prévient que les organisateurs seront tenus pour responsables en cas de violation de l'interdiction.



"Certains partis politiques et associations de la société civile, avec des agendas cachés, ont choisi l'affrontement avec les forces de l'ordre dans le but ultime de faire couler le sang des paisibles citoyens", selon le communiqué du directeur général de la police nationale lu par le commissaire divisionnaire de police Paul Manga.