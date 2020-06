Tchad : maréchal, un titre qui "rappelle un passé peu glorieux de l'histoire de l'Afrique" (UNDR)

Le 1er vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, porte-parole du parti UNDR, Célestin Topona Mocnga, a exprimé samedi son inquiétude quant à "l'ancrage progressive du pouvoir MPS dans la pensée unique et dans l'anachronisme."



Il a évoqué une "absence de débat de fond" et une "précipitation rocambolesque", en "violation flagrante du règlement intérieur de l'hémicycle", lors de l'adoption vendredi de la résolution portant élévation à la dignité de maréchal du chef de l'État Idriss Déby.



L'UNDR qui dit "ne pas nier les valeurs militaires d'Idriss Déby Itno, ne comprend pas par contre, ce passage en force de la majorité parlementaire sur un sujet qui devrait être normalement et clairement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale."



"On devrait récolter des points de vue contradictoires sur l'opportunité ou pas de donner un tel titre qui de prime à bord rappelle un passé peu glorieux de l'histoire de l'Afrique", ajoute Célestin Topona Mocnga.



L'UNDR affirme qu'il "ne s'inscrit pas de ce sillage des nostalgiques du culte de la personne" et s'offusque "de dérives du régime MPS, à ce moment où le pays traverse des moments difficiles."