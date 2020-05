Tchad : masques périmés, un avis éthique favorable à l'utilisation

Les masques chirugicaux "périmés" peuvent-ils être utilisés par le personnel médical ? Le Comité national de bioéthique du Tchad (CNBT) répond par l'affirmative et s'en explique.



Une notification d'avis éthique du CNBT s'est prononcée sur "l'utilisation des masques chirurgicaux périmés". Cette notification fait suite à une demande du Conseil scientifique Covid-19 adressée au CNBT. Le ministère de la Santé publique a également publié ce samedi cet avis, attestant de son authenticité.



Le bureau du CNBT s'est réuni jeudi 16 avril 2020 à son siège à N'Djamena. "Après une large consultation de ses membres sur le rapport risques-bénéfices de l'utilisation de ces masques, le CNBT tenant compte de l'urgence actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et de la pénurie mondiale de masques, et après vérification macroscopique des caractéristiques des masques en question, se prononce en faveur de l'utilisation de ces masques", explique le vice-président du Comité, Dr. Dionko Maounde.



Cet avis favorable vise à "protéger, même sommairement, le personnel soignant afin d'éviter que ces derniers ne travaillent sans protection."



Toutefois, le CNBT recommande au ministère de la Santé publique de "prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre disponible, dans les meilleurs délais, le matériel de protection, prioritairement, au personnel soignant et d'une manière générale au grand public", indique le vice-président du Comité, Dr. Dionko Maounde.



Le port du masque est obligatoire depuis jeudi 7 mai 2020 à N'Djamena, et fortement recommandé en province.