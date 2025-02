Tchad : match de football féminin au Guéra, victoire éclatante du lycée de Mongo

Un match de football féminin opposant l'équipe du lycée Saint Oscar Romero, à celle du lycée de Mongo s'est déroulé mercredi dernier au centre de formation de football du Guéra.



Cette rencontre sportive, organisée par le président du comité d'organisation et président du centre de formation de football du Guéra, Sefadine Mahamat Rahma, a attiré une foule enthousiaste. Le coup d'envoi a été donné par la sénatrice du Guéra, Mme Banata Tchalé, en présence de plusieurs personnalités de marque dont le sénateur Hassane Saline, le Pr Makkaye Hassane Taisso et d'autres responsables de la province.



Après le début de la rencontre, le président Sefadine Mahamat a présenté les deux équipes aux officiels présents. La sénatrice Banata Tchalé a ensuite prodigué des conseils aux jeunes footballeuses, tandis que le sénateur Hassane Saline les a encouragées à développer leurs talents, et à persévérer dans leur passion.



Sur le terrain, l'équipe du lycée de Mongo a démontré une excellente maîtrise du jeu, dominant son adversaire tout au long de la rencontre. Au terme des 90 minutes réglementaires, les joueuses du lycée de Mongo se sont imposées sur le score sans appel de 3 buts à 0, face à l'équipe du lycée Saint Oscar Romero.



À l'issue de cette belle journée sportive, la délégation des sénateurs, représentée par Mme Banata Tchalé, a remis un prix au président du centre de formation. Cette récompense vise à encourager les joueuses des différentes écoles inscrites au centre de formation en football féminin du Guéra.



Ce match témoigne de l'engagement des autorités locales pour le développement du sport féminin dans la province du Guéra et offre de belles perspectives pour l'avenir du football féminin dans la région.