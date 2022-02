Tchad : mauvaise nourriture des détenus, des instructions fermes du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice chargé droits humains Mahamat Ahmad Alhabo dénonce des pratiques malsaines dans la gestion des vivres destinés à l'alimentation des détenus. Il instruit de rejeter impérativement toute livraison ne respectant pas la qualité et la quantité.



Le 29 décembre 2021, le ministre a adressé une circulaire aux présidents de commissions de surveillance et aux régisseurs des établissements pénitenciers sur la question de l'alimentation des détenus.



Le ministre rappelle les contrevenants de telles pratiques qu'ils s'exposeront à des sanctions et poursuites judiciaires.