Tchad : mauvaise qualité du réseau, lourde sanction pour Tigo, Airtel et Salam

Trois opérateurs (Tigo, Airtel et Salam) ont été condamnés mardi à une sanction pécuniaire de plus de huit milliards de Fcfa, suite à plusieurs manquements relevés par l'Autorité de régulation dans un audit de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobiles au Tchad.



Le président du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des potes (ARCEP), Emmanuel Nadingar, explique que es sanctions ont été approuvées à l'issue d'un conseil tenu aujourd'hui.



L'opérateur Salam écope du plus fort taux de sanction par rapport à son chiffre d'affaires 2019 (63 millions Fcfa), suivi de Airtel (4,275 milliards Fcfa) et Tigo (4,115 milliards Fcfa).



Ces sanctions font suite à une mission de contrôle de l'ARCEP dans le cadre du 13ème audit sur la qualité de service réalisé du 10 juillet 2020 au 11 septembre 2020.



La mission a permis d’évaluer la couverture des réseaux 2G et 3G ainsi que la qualité des services 2G et 3G (Voix, SMS et Data) fournies par les trois opérateurs de téléphonie mobile (Tigo, Airtel et Salam) dans les 29 localités et sur les 27 axes routiers ainsi que la couverture 4G et la qualité des services Voix, SMS et data fournies par ces derniers.



"Les produits de ces sanctions permettront à l’ARCEP de se doter des outils et des équipements performants pour assurer avec efficacité le contrôle de la qualité de service au bénéfice des consommateurs", selon le Conseil de régulation.