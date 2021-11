Tchad : mauvaise répartition pluviométrique dans le Mayo Kebbi Est

La province du Mayo Kebbi Est, est menacée par la famine. Le poste de sécheresse et la répartition inégale des pluies ont joué négativement sur la productivité agricole dans cette unité administrative. C’est l'une des provinces du Tchad, où l’on cultive le riz et le sorgho. Elle est menacée par la famine. Cela est la résultante de la mauvaise répartition pluviométrique de cette année. Des centaines d'hectares de riz sont desséchés, faute de pluie et avec des épices non satisfaisants.



En plus de cela, la culture du béré-béré qui occupe une place dans la culture dans cette province, est menacée par l’apparition des chenilles dans plusieurs localités où est cultivé ce sorgho blanc. Après une tournée d'observation sur le terrain, le chef de base phytosanitaire provinciale informe que toutes les cultures du sorgho blanc, communément appelé béré-béré, sont attaquées par les chenilles légionnaires de type protectorat.



Pour Dourbaga Maila Nicolas, les producteurs ne peuvent plus maîtriser l'évolution de ces larves. Des centaines d'hectares sont infestés par ces ennemis de culture. « La superficie totale infestée dans le département de Mont Illi est de 9 000 hectares ; dans le département de la Kabbia, plus de 25 hectares ; dans le département Mayo Lemié plus 7 500 hectares d'où la superficie totale des cultures infestés dans la province de Mayo Kebbi Est, est de 16 525 hectares », présente-t-il la situation.



Et il conclut que cela nécessite l’intervention du ministère en charge de l'Agriculture et du Développement agricole. Dans cette province du pays, les prix des céréales sont déjà au-dessus de ceux proposés l'année passée à la même période.