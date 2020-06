Tchad : meilleurs rendements de coton, 473 associations villageoises seront primées

Après Dafra et Krim-Krim, c'est le tour de Béré, chef-lieu du département de la Tandjilé-Centre, d'accueillir l'équipe de la Coton Tchad Société-Nouvelle (Groupe Olam). Les associations villageoises ont été primées pour avoir produit plus de coton graine.



Une délégation conduite par le chef de département Kagné Pombé, accompagné de Topinanty Laoukoura, superviseur de la zone Sud et celui de la zone Nord, Tchonba Karka, a fait le déplacement de Béré, vendredi dernier.



Le but de cette visite est de primer les cotons-culteurs avec une remise officielle d'attestations de reconnaissance. La delegation s'est rendue chez le chef de canton de Bére Etienne Kemkoye pour rencontrer les récipiendaires.



Le montant global des primes décernées à ces 26 meilleurs producteurs s'élève à 3.340.000 Fcfa.



L'équipe de la Coton Tchad, par la voix du superviseur de la zone Sud, Topinanty Laoukoura, a expliqué aux participants l'objectif de leur mission. S'en est suivi des orientations et des promesses relatives à la campagne 2020-2021.



Topinanty Laoukoura a remercié les bénéficiaires, leur expliquant que le choix n'est pas un hasardeux car c'est le fruit de leurs efforts et de leur labeur suite au travail bien fait au cours de la campagne précédente 2019-2020.