Tchad : mémorandum d'entente entre FHI360 et le ministère de la Réconciliation pour une transition apaisée

Le directeur de FHI360 a souligné l'importance de mettre en place des comités bien renforcés et organisés pour réduire les conflits intercommunautaires et créer un climat de paix durable pour tous. Ce mémorandum vise à formaliser et à faire connaître aux partenaires le cadre de collaboration entre le MRNCS et FHI360, tout en saisissant les opportunités de collaboration avec d'autres départements ministériels et organisations.



Cette initiative contribuera à soutenir la feuille de route du gouvernement de transition révisée, en assurant une transition apaisée et en favorisant la cohésion sociale au Tchad.