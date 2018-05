Tchad : menace élevée d'une reprise de la grève dans le secteur public

La journée d'aujourd'hui mercredi sera déterminante ; d'importantes décisions seront prises par les travailleurs des secteurs publics à la bourse du travail du Tchad pour approuver ou bien désapprouver la prolongation du moratoire jusqu'à décembre proposé par le président Déby. La probabilité de la reprise de la grève dans tous le secteur public semble être élevée pour protester contre le non respect des engagements vis-à-vis des partenaires, d'après une source syndicale.



Ce moratoire, faut-il le rappeler, prend initialement fin en mai pour permettre aux fonctionnaires qui ont accepté de payer la facture d'une mauvaise gouvernance entretenue par un système mafieux, corrompu et désorganisé, d'être enfin rétablis dans leurs droits : rétablir les salaires et indemnités injustement coupés sur des pauvres fonctionnaires.



Les fonctionnaires n'accepteront probablement pas pour cette fois d'être encore dupés au point de continuer à accepter l'abattement de leurs salaires et autres avantages pour une belle lurette. Ceux-ci ne s'estiment aucunement responsables de cette conjoncture économique et financière difficile depuis quelques années, due en partie par les détournements à grande échelle opérés par les proches du président Idriss Déby Itno qui ne sont nullement inquiétés par ce crime économique ayant conduit le Tchad au bout du gouffre. Ces intouchables ont mis à l'abri l'argent détourné dans des paradis fiscaux. Pendant ce temps, l'Etat exige d'énormes sacrifices sur des pauvres fonctionnaires qui font de trop pour éviter le naufrage du Tchad.