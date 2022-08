Tchad : menacés de mort, des douaniers abandonnent une marchandise suspecte

Deux véhicules de la douane mobile parviennent à intercepter un gros-porteur transportant des marchandises dont la nature demeure inconnue. Au moment où les douaniers tentent de contrôler la nature des marchandises contenues dans ce camion, le propriétaire débarque à bord d’un véhicule de marque Toyota de couleur blanche, sans plaque d’immatriculation et aux vitres teintées. Il s’oppose énergiquement à la vérification des marchandises de ce gros-porteur. Il menace de porter atteinte à la vie de douaniers qui seraient tentés de contrôler le camion.



Le propriétaire du véhicule et les douaniers armés jusqu’aux dents se regardent en chien de faïence pendant une vingtaine de minutes sans que ces derniers n’aient le courage de se rapprocher du véhicule contenant les marchandises. Une médiation entre les deux parties est instaurée pour éviter la confrontation qui e solde finalement par un échec. Un passant s’immobilise à bord de son véhicule de marque Hilux et engage une conversation en langue Zakhawa pour convaincre son proche qui défie les douaniers en mission commandée, de revenir à des meilleurs sentiments. Peine perdue. Le propriétaire du camion transportant les marchandises sort un long couteau et tente d’administrer des coups au chef de brigade des douanes, mais les badauds s’interposent entre les belligérants. Il se sert ensuite de son long couteau pour briser les vitres de l’un des véhicules de la douane sans que les douaniers armés n’osent répliquer contre le jeune agresseur accompagné de l’un de ses frères.