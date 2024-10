Tchad : messe solennelle et hommage au frère Romuald Picard au lycée Padre Pio de Bébédjia

Lors de la liturgie de la parole, le proviseur, Frère Bekoudou Pascal, a retracé dans son mot d'accueil la vie du Frère Romuald Picard, qui a vécu 100 ans et 6 mois, dont 83 ans consacrés au service religieux.



Dans une exhortation inspirée de l'évangile selon Saint Luc, Jésus a invité ses disciples à faire preuve de sérieux. De même, dans son homélie, l'Évêque de Doba, Martin Waigue Bani, a exhorté les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, ainsi que la communauté des Frères du Sacré-Cœur, à donner un bon témoignage de vie pour le rayonnement du lycée Padre Pio.



Dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation des infrastructures scolaires, l'Évêque a tenu une réunion restreinte avec les anciens élèves présents à la messe, les membres de l'association et les représentants des parents d'élèves.