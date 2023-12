Tchad : mesures strictes contre la grève du SYNECS annoncées par le ministère de l'Enseignement

À travers un communiqué, le Ministre d'État, chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a annoncé les mesures suivantes en réponse à la grève organisée par le SYNECS :



À compter du mercredi 13 décembre 2023, les services de bus et de restauration gérés par le CNOU fonctionneront normalement.



La présence des enseignants-chercheurs sera vérifiée et enregistrée à l'aide de listes de présence.



Conformément à la loi 032, les salaires correspondant aux jours non travaillés en raison de la grève seront déduits et resteront à la charge du SYNECS.



Le Ministre d'État a formellement instruit les responsables des institutions d'enseignement supérieur de veiller à la mise en œuvre et au suivi de ces décisions.



De plus, le Ministre d'État appelle les enseignants-chercheurs à faire preuve de professionnalisme et les invite à reprendre les cours dès 7 heures le mercredi.