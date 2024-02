Tchad : meurtre du jeune blogueur Maruis, un hommage sur le lieu du crime

Une foule de personnes, essentiellement composée des amis du jeune blogueur Maruis Mbainarem Allaramadji, connu sous le pseudonyme de « Afroptimiste », s’est réunie ce jeudi 15 février 2024, devant la station Total de Sabangali, pour la destination du lieu du crime, à proximité du Stade Idriss Mahamat Ouya.



Les uns très émus, les autres sous le choc et en pleur, ont déposé des bougies et des fleurs, accompagnées des prières pour le repos de l'âme du défunt.



Le président du Conseil National de la Jeunesse Tchadienne (CNJT), Abakar Allamine Dangaya, dans un message très émouvant, a dénoncé cet énième cas d'assassinat qui arrive à la jeunesse, avant d'indiquer que : « chacun de nous ici présent a perdu en Maruis un ami et un frère. Que justice soit rendue pour lui, et pour toutes les victimes qui tombent sous les balles assassines ».



Sous l'émotion, ses amis ont lui a rendu un vibrant hommage, saluant son attitude et l'amour qu'il dégageait envers eux. Il faut rappeler que Maruis Mbainarem Allaramadji a été assassiné au petit matin du 8 février 2024, par deux balles.



Alors que la veillée mortuaire s'est déroulée le 15 février 2024, au domicile familial, l'enterrement aura lieu ce vendredi 16 février 2024 à Pala.