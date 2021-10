Tchad : migration du système informatique des services douaniers

Des officiels, opérateurs économiques et les représentants de la Banque mondiale et du FMI ont pris part au lancement d’une mutation qui marque l’aboutissement d’un long processus de modernisation de services douaniers dans le but de faire face aux défis auxquels la douane est confrontée. Ce processus a conduit, entre autres, à l'élaboration d'un plan stratégique à l'horizon 2025, d'une fiche de poste de responsabilité, de la refonte des procédures de dédouanement en tenant compte du contexte juridique et environnemental dans le cadre de l'intégration douanière, a expliqué Kamkil Adangran Benoît, directeur général des douanes et droits indirects.



À travers cette réforme, le gouvernement met à la disposition de l'administration des douanes et des usagers un outil plus performant susceptible de faciliter le travail des uns et des autres, et de garantir les intérêts fiscaux et douaniers de tous. Le coordonnateur régional du projet Sydonia, Jean-Marc Benoit, a souligné que 80 pays utilisent la version de Sydonia World. Les principaux objectifs de ce projet d'assistance technique sont les suivants : migrer le système de dédouanement actuel utilisé par la douane, Sydonia++ vers le système Sydonia World, assister la direction des douanes et droits indirects dans la mise en œuvre de la réforme douanière, et mettre en place une équipe fonctionnelle et une équipe technique permanente. « La réforme prépare l'avenir »



La réforme douanière et la mise en œuvre de Sydonia World doivent permettre de simplifier la procédure, optimiser les contrôles et sécuriser les recettes, en plus de faciliter la gestion de l'ensemble des étapes de la procédure de dédouanement (de l'arrivée à la sortie des marchandises). Cette dématérialisation doit permettre d'éviter aux déclarants de se déplacer vers les bureaux des douanes pour déposer ou payer leurs déclarations.

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, précise que le déploiement du système doit être accompagné d'une mise en œuvre effective de la réforme douanière. Selon lui, 95 à 98% des recettes douanières sont aujourd'hui bancarisées. L'objet étant d'arriver à 100% d'espèces et zéro papier aux services des douanes.