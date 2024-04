Tchad : mini forum sur la lutte contre l'éradication du ver de Guinée à Sarh

La ville de Sarh abrite ce 08 avril 2024 un mini forum sur la lutte contre l'éradication du ver de Guinée. Ce mini forum regroupe plus d’une centaine de participants des différentes couches socioprofessionnelles des quatre départements de la province du Moyen-Chari.



Placé sous le haut patronage du gouverneur de la province du Moyen-Chari, ce mini forum a pour objectif d’intensifier les efforts de sensibilisation, en éduquant la population du Moyen-Chari sur les causes, les symptômes et les dangers du ver de Guinée.



Le coordonnateur du programme national d’éradication du ver de Guinée, Dr Tchinidebet Ouakou, a souligné que depuis presque 10 ans, le Tchad a produit un rapport pour la certification de cette maladie. Mais le Tchad a raté cette certification en 2009, à cause de l’insuffisance dans la surveillance de la maladie du ver de Guinée, et a été déclaré pays endémique de la maladie du ver de Guinée.



« La lutte contre la maladie du ver de Guinée est une affaire de toutes les forces vives de la nation et cela requiert l’engagement de tous », a déclaré Dr Tchinidebet Ouakou.



Le représentant national intérimaire du Centre Carter, Al-Hassane Outman a notifié que pour éradiquer cette maladie, autorités administratives, traditionnelles, religieuses, et leaders d’opinion doivent être réellement au-devant de la lutte contre la maladie du ver de Guinée.



Lançant ce mini forum, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou a précisé que cet événement est un voyage rempli de défis, où tout le monde doit travailler la main dans la main, organiser de vastes campagnes de sensibilisation dans tous les quatre départements de la province du Moyen-Chari.



« Nous devons travailler ensemble sur les techniques de prévention, en encourageant l'adoption de pratiques d'hygiène appropriées, telles que le lavage des mains et l'utilisation de latrines adéquates, pour réduire le risque de transmission du ver de Guinée dans notre province », a déclaré Abdramane Ahmat Bargou, gouverneur de la province du Moyen-Chari.