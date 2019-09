Tchad : ministres et gouverneurs conviés à Abéché par le président Déby

La ville d’Abéché, chef lieu de la province du Ouaddai, abritera du 3 au 4 octobre 2019 la quatrième édition de la conférence des 23 gouverneurs du Tchad et le conseil des ministres.



C'est l'hôtel trois étoiles qui abritera cette grande rencontre dans l'histoire du pays.



Le président de la République Idriss Déby dirigera la conférence et le conseil ordinaire des ministres. Le point culminant est la question de la paix et de la sécurité.



La salle de conférence contient 250 places.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou a indiqué que tout est prêt pour accueillir les hôtes dans cette ville historique, hospitalière et capitale du grand nord du pays.



Il remercie le chef de l'État pour avoir instauré l'état d'urgence pour la sécurité des biens et des personnes.



Plusieurs gouverneurs ont déjà fait le déplacement à Abéché pour l’événement.