Tchad : mise en œuvre du projet "Banque de la Famille"

Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, en collaboration avec l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), a organisé un atelier de suivi de la mise en œuvre du projet "Banque de la Famille", à l'Hôtel de l'Amitié (Ex Kempinski).



Cet atelier, présidé par le secrétaire général adjoint du ministère, Cherif Allatchi Galmay, représentant Mme la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a réuni des participants de plusieurs pays partenaires, notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie.



Dans son allocution, Cherif Allatchi Galmay s'est réjoui de l'organisation de cet atelier au Tchad, et a exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur soutien et leur engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes et du renforcement de l'inclusion financière au Tchad.



Il a rappelé que le Tchad, avec une population majoritairement composée de femmes et de jeunes, doit faire face à des défis structurels limitant l'accès des femmes aux opportunités économiques. Dans cette optique, la 7ᵉ conférence ministérielle de l'OCI, tenue à Ouagadougou en 2018, a adopté la résolution N°10/7-F, recommandant la promotion du concept de la "Banque de la Famille", notamment dans les États du G5 Sahel.



Cette résolution reconnaît les obstacles structurels entravant l'accès des femmes aux financements et souligne la nécessité d'une approche novatrice et inclusive. Le secrétaire général adjoint a également souligné que la "Banque de la Famille" vise à proposer des mécanismes de micro-financement, adaptés aux réalités socio-économiques des femmes et des jeunes.



Pour lui, cette initiative constitue un véritable levier de transformation sociale, offrant aux femmes les outils nécessaires pour devenir des actrices à part entière du développement.



« Depuis le lancement des travaux en 2021, des avancées notables ont été enregistrées, parmi lesquelles, la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique de validation, ainsi que l'élaboration d'un plan de travail structuré en collaboration avec l'OCI et ses institutions spécialisées », a-t-il ajouté.