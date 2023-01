Tchad : mise en place d'un cadre de concertation des partis politiques en période de transition

Le 27 janvier 2023, les responsables de différents partis politiques ont rencontré le président de la transition au Tchad. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a proposé la mise en place d'un cadre de concertation pour permettre à la classe politique tchadienne de s'organiser en vue de la réussite de la transition en cours.



Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR), par la voix de son président Izadine Ahmat Tidjani a salué cette proposition et a demandé que celle-ci soit mise en place le plus rapidement possible. Le PDR a également réitéré sa demande au Président de la Transition d'annuler le décret 0085, qui nomme les membres du CONOREC, afin d'assurer une meilleure représentativité et objectivité.



Cette transition est une période exceptionnelle pour le pays qui nécessite une réflexion collective des acteurs politiques.