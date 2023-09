Tchad : mise en place d’un comité d’audit sur l’organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra)

Un arrêté du président de la Transition, signé ce 19 septembre 2023, porte mise en place d'un comité ad hoc, chargé de faire un état des lieux des ressources financières et matérielles de la Commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra).



En effet, ce comité est chargé d'évaluer et de contrôler les ressources financières, les biens matériels et les créances qui figurent sur le bilan comptable, au tire des avoirs de la Commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra).



Le comité a pour président, Ali Mbodou Mbodoumi, et comme vice-président, Bokhit Abdraman, avec pour membres : Mahamat Ibrahim Siam, Djidda Oumar et Hassan Ahmat Patcha.



Alors qu’il dispose d'un délai d'un mois pour déposer son rapport au cabinet du président de la République, le comité ad hoc peut faire appel à toute personne ou institution dont il juge les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission.