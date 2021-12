Tchad : mission d’inspection au Borkou du DG de la Gendarmerie nationale

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, est arrivé à Faya dans la soirée du 7 décembre 2021, dans le cadre d'une mission d'inspection.

Il est venu constater personnellement la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Ces mesures sont entre autres, la levée des barrières de contrôle à l'intérieur du pays, l'interdiction formelle de détenir les armes de guerre par des civils et militaires non autorisés, et le renforcement de l'autorité de l'Etat. Le DG de la Gendarmerie nationale s'est félicité de la mise en œuvre parfaite de ces mesures, tout en insistant sur le respect de l'autorité de l'Etat qui ne doit souffrir d'aucune objection.



Il a poursuivi que la sécurité des personnes et de leurs biens est l'une des préoccupations du PCMT. Dans la foulée de de cette visite d’inspection, le général de division Djontan Marcel Hoinati a organisé une réunion de travail à l'Etat-major de la légion N°2 de Faya.



Au cours de cette rencontre, le chef de la gendarmerie a fait le point sur la sécurité dans la province du Borkou. Il a relevé que des phénomènes de grands criminalité se pratiquent dans cette province. Il s'agit du trafic des drogues, des armes légères et de petit calibre, ainsi que de la contrebande des véhicules et marchandises.