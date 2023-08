Tchad : mission d'inspection dans le Kanem pour s'imprégner de la gouvernance locale

En effet, le conseiller général Brahim Seid Mahamat a expliqué que son équipe a parcouru les cinq départements composant le Kanem. Au cours de cette mission, ils ont eu l'occasion de rencontrer diverses parties prenantes de la province, notamment les autorités administratives et traditionnelles, les jeunes et les femmes.



L'objectif était de recueillir leurs préoccupations et leurs demandes, afin de les transmettre à la hiérarchie en vue de trouver des solutions adaptées et efficaces.



Le gouverneur s'est montré extrêmement satisfait du travail exceptionnel accompli par l'équipe durant sa tournée à travers la province. Il a exprimé sa profonde gratitude et ses remerciements au conseiller du Président de la République ainsi qu'à son équipe, soulignant les efforts considérables déployés dans l'intérêt du Kanem et de sa population.