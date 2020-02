Tchad : mobilisation à Moundou pour l'inauguration d'un complexe industriel

En images : La population s'est massivement mobilisée à Moundou ce samedi pour l'inauguration du Complexe Industriel des Abattoirs du Logone (CIAL). L'abattoir est situé au village Ngara à 7 km au sud de la ville de Moundou.



De nombreux habitants sont amassés tout au long de la route menant à l'abattoir, tandis que le chef de l'Etat est attendu sur les lieux pour procéder à l'inauguration et à la visite du complexe.



Le CIAL a une capacité de production de 20.000 tonnes de viande par an et permettra de traiter de 400 à 500 bovins et 600 à 800 caprins par jour. C’est un véritable outil d’intégration sous régionale.



Selon la Présidence, "le chef de l'Etat tient fermement au développement de la cité et faire de Moundou la véritable locomotive de l’économie tchadienne."



Le cout global des travaux est de 15.067.332.290 Fcfa.