Tchad : mobilisation communautaire pour la lutte contre la défécation à l'air libre au Guera

Après Moukoulou, dans le canton Djonkor Guéra et Derbé, dans le canton Kenga, c'est au tour du village Sara Arabe, situé dans le canton Arab Imar, d'accueillir le 6 février 2024, les responsables de l'ONG IRC/MOUSTAGBAL, pour le lancement du projet FIKIRNA.



Ce projet qui a débuté ses activités à Sara Arabe, dans le département d'Abtouyour, s'inscrit dans la lutte contre la défécation à l'air libre dans ledit canton. Le chef de canton, Arab Imar, Oumar Mahamat, a ouvert la cérémonie par un mot de bienvenue et Hamit Souleymane Moussa, chef de file du consortium IRC/Moustagbal, a ensuite présenté les bénéfices du projet pour la communauté.



A cette occasion, le coordinateur représentant la CEAH/SAN, Mahamat Saleh, a encouragé la communauté à prendre conscience de l'importance de la construction de latrines. De son côté, le directeur national des eaux et de l'assainissement, représenté par le délégué de l'hydraulique, Adam Aboune, a souligné le rôle crucial de l'hygiène et de l'assainissement pour le bien-être de la population.



Pour sa part, le sous-préfet de Bitkine rural, Djiddi Harba, a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative, rappelant que la défécation à l'air libre représente un risque pour la santé publique. Il a exhorté la population à creuser des latrines pour prévenir les maladies liées à l'insalubrité.



La cérémonie s'est achevée par la remise de certificats d'honneur au chef de canton, aux bénéficiaires, ainsi que de kits de salubrité.