Tchad : mobilisation des femmes à Koloma en faveur de l'État unitaire

Dans le cadre de la campagne référendaire en faveur de l'État unitaire, la conseillère à la présidence en charge de la jeunesse, Achta Moukhtar Difane, accompagnée de sa délégation, s'est rendue cet après-midi du 15 décembre à Koloma, une localité située à quelques kilomètres de la ville dans la province de Sila, afin de sensibiliser les femmes sur l'importance de retirer leur carte d'électeur et de voter "OUI" le 17 décembre 2023.



Cette mission a pour objectif de convaincre les femmes de voter massivement en faveur du "OUI". Sous le slogan "Le triomphe de l'État unitaire, gage de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble pour un Tchad uni et prospère", la conseillère appelle les femmes à cultiver l'amour de la paix et à envoyer leurs filles à l'école.