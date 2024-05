Tchad : mobilisation pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Kelo

Prévenir vaut mieux que guérir, dit un adage. Une fois de plus, le gouvernement tchadien lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite.



Cette campagne qui sera couplée à l'albendazole et à la supplémentation de la vitamine A, vise à sauver les enfants tchadiens du virus sauvage de la poliomyélite qui paralyse à vie, ou tue les enfants. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois et de neuf mois à 59 mois.



Les enfants dans la tranche d'âge de 0 à 59 mois reçoivent uniquement les gouttes de polio, mais par contre, ceux de 9 à 59 mois recevront les gouttes de polio, l'albendazole et aussi la supplémentation à la vitamine A.



Au cours de la réunion de mobilisation avec les leaders de la société et les chefs des services, le médecin chef du district sanitaire de Kelo, Dr Djatto Sébastien et ses collaborateurs se sont relayés pour expliquer dans les détails, l'importance de cette campagne. Pour eux, aucun cas de virus sauvage n'est enregistré au Tchad depuis 2011.



Mais les pays voisins comme le Soudan, le Cameroun, la Centrafrique et le Niger, continuent à enregistrer des cas. C'est ainsi que le Tchad fait la prévention. Comme le dit un autre adage, « quand la case de ton voisin prend feu, il faut arroser la tienne ». Et le Dr Djatto Sébastien estime que le soutien des leaders de la société civile et des chefs des services est important. Il les appelle à mobiliser les communautés à faire vacciner leurs enfants.



« Vous avez la responsabilité de porter le message à la population, et aussi faciliter la tâche aux agents vaccinateurs », rapelle le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, avant de lever la séance.



Il faut signaler qu'au cours de cette campagne qui se déroulera du 17 au 19 mai, les agents vaccinateurs seront accompagnés d'une équipe de dénombrement des enfants qui, depuis la naissance, n'ont reçu aucune dose de vaccination.