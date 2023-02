Tchad : mobilisation pour la célébration de la Semaine nationale de la femme à Sarh

Le comité d'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne s'active pour l'accueil des festivités marquant le grand rendez-vous des femmes.



Ce 22 février 2023, une grande rencontre a eu lieu avec toutes les femmes leaders des différentes organisations et groupements de la ville de Sarh.



L'objectif de cette rencontre était de chercher ensemble les voies, moyens et stratégies à mettre en œuvre pour que la commémoration de la Semaine nationale de la femme, qui va se tenir à Sarh, soit à la hauteur et bénéfique pour les femmes de la province du Moyen-Chari.



C'était également l'occasion pour le comité d'écouter les besoins et les attentes des femmes du Moyen-Chari afin de les transformer en résolutions et recommandations.



Après avoir défini le contexte de la Semaine, et ce qui a conduit les femmes à revendiquer leurs droits, notamment la célébration de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, le comité, dirigé par la présidente Mme Goulet Koudji, a rassuré les femmes quant à leurs préoccupations et attentes, qui seront transmises à qui de droit pour être converties en actes à la fin de la célébration de la SENAFET.



Il est important de noter que le comité a également invité les femmes à être actives dans les manifestations et autres activités organisées pour la circonstance.



Présent à la rencontre, le représentant du gouverneur, son conseiller économique, Djanabaye Jean Baptiste, au nom de son chef, a félicité et encouragé les femmes pour leur courage, leur bravoure, leur bonne volonté et leur engagement dans les préparatifs de cette grande retrouvaille.