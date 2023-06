Tchad : mobilisation pour la résilience climatique au Logone Oriental

Le 14 juin 2023, s'est tenue une réunion du Comité Provincial d'Action (CPA) dans la province du Logone Oriental, pour présenter le projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques. Ce projet bénéficie du soutien de l'ONG ESEDD, en collaboration avec le PNUD, le FEM et le Ministère de la Production et de la Transformation Agricole.



L'objectif de cette réunion était de permettre aux membres du CPA d'exprimer leurs préoccupations concernant la résilience climatique et de discuter des obstacles entravant les activités agricoles en milieu rural. Djona Semngadjy, Directeur des Études, de la Planification et du Suivi au Ministère de la Production et de la Transformation Agricole, a souligné que le changement climatique est un phénomène mondial souvent méconnu des populations rurales. C'est pourquoi le Ministère a lancé ce projet afin de sensibiliser sur ses conséquences et de trouver des solutions grâce aux différents comités d'action. Djona Semngadjy a mentionné certains aspects négatifs liés aux inondations de 2022 et de 1961, des événements mémorables. Enfin, il a abordé le volet de l'assurance agricole, qui est en cours de réalisation pour répondre aux besoins des agriculteurs.



Le Coordonnateur National de Projet du PNUD, Abraham Allonanga, a expliqué le processus de mise en œuvre du projet, en mettant l'accent sur la mobilisation communautaire et la sensibilisation sur le terrain, en collaboration avec l'ONG ESEDD en tant que partenaire opérationnel. Il a demandé aux membres du CPA de préparer rapidement leurs termes de référence dans le cadre des activités en vue d'un financement.



De son côté, Noubadoum Koumta, chef de projet de l'ONG ESEDD, a centré son intervention sur la présentation de l'ONG et des activités déjà réalisées ainsi que celles en cours. Les participants ont posé des questions pour mieux comprendre l'appui aux agriculteurs en termes de semences améliorées, la formation sur l'engrais organique et l'aménagement du territoire pour la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs.



La réunion a également bénéficié de la présence de Madame Djelassem ne Ouya Odile, Déléguée de la Production et de la Transformation Agricole de la province du Logone Oriental. Tous les participants se sont accordés sur l'importance de la réduction des risques climatiques pour assurer une productivité agricole optimale.