Tchad : mobilisation pour la vaccination contre la poliomyélite dans la Tandjilé

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, a présidé ce 7 novembre 2023 à Laï, une réunion de mobilisation sociale et de plaidoyer, pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite.



Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite qu’organise la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, avec l’avec l’appui de ses partenaires, vise à rappeler les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les chefs traditionnels et leaders religieux, pour une large sensibilisation.



Le délégué provincial de la Santé publique de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste renseigne qu’un cas de poliomyélite virus orphelin a été notifié dans la province voisine, d’où la nécessité de vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois.



Et le Dr Adjibera Jean Baptiste d’ajouter que pour toute la province, plus de 200 000 enfants sont concernés par cette vaccination. Mme le gouverneur de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, demande la contribution de tous, pour la réussite de cette campagne.



Pour cela, les équipes de vaccination passeront de porte à porte, mais pour les enfants dont les parents se trouvent avec eux aux champs et marchés, ainsi que les enfants qui sont dans les écoles, les terrains de jeux, les ferricks, dans les mosquées et les églises, ou du moins dans tout autre lieu de rassemblement, les agents de vaccination vont se rendre dans ces lieux pour les vacciner.