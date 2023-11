Tchad : modernisation et pérennisation du marché du bétail avec le lancement du plan d'action du SIMB

Dans son allocution, le coordonnateur de PRAPS 2-TD, Yacoub Brahim Djouma, a rappelé que l'objectif fondamental de cette composante est d'améliorer l'accès au marché des pasteurs en favorisant l'amélioration des chaînes de valeur du bétail, la facilitation du commerce régional du bétail, et la contribution à l'intégration des marchés régionaux.



Les résultats attendus de cette mise en œuvre comprennent, entre autres, la réhabilitation et la construction d'infrastructures de marché le long des axes commerciaux stratégiques, ainsi que la promotion de nouveaux modèles économiques visant la pérennisation des SIM-B, avec une attention particulière accordée aux options digitales pour accroître son efficacité, entre autres.



La modernisation du SIM Bétail représente l'un des objectifs majeurs de la composante 3 du PRAPS-2-TD. Ce dernier doit instaurer un suivi pérenne des marchés à bétail, permettant la création de bases de données nationales et régionales.



C'est dans cette optique qu'a été organisé cet atelier national de validation du plan d'action du SIM Bétail du Tchad, conformément aux recommandations émanant de l'étude régionale.



Dans son allocution, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Pr. Abderahim Awat Atteib, a indiqué que cet atelier de validation du plan d'action du Système d'Informations sur les Marchés à Bétail du Tchad (SIMB-TD) souligne que l'élevage constitue un maillon essentiel pour notre pays et contribue considérablement à l'économie nationale, puisque le bétail sur pied représente une part importante des exportations.



Les informations produites par le SIM Bétail sont un outil d'aide à la prise de décision dans le Secteur de l'Élevage. Elles peuvent servir d'indicateurs d'orientation aux opérateurs économiques et acteurs impliqués dans la filière commerciale du bétail. Pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des acteurs, le SIM Bétail doit sans cesse innover pour répondre aux nombreuses sollicitations des utilisateurs.



Dans le but de redynamiser et de pérenniser le SIMB, le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS2-TD), à travers sa composante 3, apporte un soutien conséquent à ce dispositif dans la mise en œuvre partielle du présent Plan d'action.



Des échanges sur l'appui et l'accompagnement du SIM Bétail seront envisagés pour sa redynamisation et sa pérennisation. Il est attendu des Partenaires Techniques et Financiers de compléter les efforts du PRAPS2-TD pour la réalisation effective des activités de ce Plan d'action, a-t-il conclu.



Il faut rappeler que, le dysfonctionnement du Système d'Information sur les Marchés (SIM) Bétail, dont l'objectif était d'assurer la collecte et la diffusion des données sur les principaux marchés, n'a pas permis de suivre l'évolution des transactions et des fréquentations sur les différents marchés à bétail. La mise en place d'une stratégie pérenne ainsi que sa mise en œuvre pour le développement du SIM Bétail s'avèrent donc indispensables pour améliorer son efficacité. Pour y parvenir, une étude coordonnée par l'URC a été réalisée sur la stratégie régionale de pérennisation des SIM agropastoraux et le rapport est disponible.