Tchad : modification des dates de différents examens et concours relevant du ministère de l'Éducation Nationale

Selon ce nouvel arrêté, le concours d'entrée dans les différents cycles et filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (2nde AB, BT, TI, etc.) aura lieu le samedi 22 juin 2024.

Le Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera du 1er au 10 juillet 2024.



Le Brevet de Technicien (BT), le Brevet de l'Enseignement Professionnel (BEP) et le Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle auront lieu du 3 au 27 juillet 2024.



En résumé, cet arrêté conjoint modifie les dates de ces différents examens et concours relevant du ministère de l'Éducation Nationale.