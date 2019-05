Tchad : "moins de 2 enfants sur 10 ont des compétences de base suffisantes" à l'école

Le directeur de la coopération suisse au Tchad, Willi Graf, a laissé entendre ce jeudi que la vision 2030 qui ambitionne de faire du Tchad un Etat compétitif pourrait être compromise par le manque d'accès à une éducation de qualité. Il s'est exprimé à la sortie d'une réunion sur le système éducatif tchadien qui s'est tenue autour du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet.



"Pas assez pour faire du Tchad un Etat compétitif"



D'après lui, "il y a beaucoup trop d'enfants tchadiens qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. On estime qu'il y a peut être seulement 2 sur 10 ou peut être même moins d'enfants qui, à la fin du cycle primaire, ont des compétences de base suffisantes en calcul, lecture et puis en écriture. Ça évidemment ce n'est pas assez pour faire du Tchad un Etat compétitif comme le veut la vision 2030."



"Basé sur ce constat, il faut voir les tendances. Nous avons constaté quand même avec satisfaction qu'il y a des améliorations. Il y a une augmentation du budget de l'Etat. Pour l'éducation, on a réussi une année relativement calme sur le plan social, donc moins de grèves qui sont très, très perturbantes pour la vie scolaire. On a également eu une augmentation des financements de la communauté internationale pour l'éducation. Ceci est une reconnaissance de la communauté internationale pour cette jeunesse qui grandit chaque jour", a-t-il relevé, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’enquête parlementaire.



La connexion internet dans les Universités



Plusieurs points ont été abordés au cours de la réunion sur le système éducatif, notamment l'impression et la distribution des manuels scolaires, la gestion des maitres communautaires, le recrutement des enseignants scientifiques et leur redéploiement, la scolarisation des filles, les préparatifs des examens et la mise en œuvre de la stratégie intérimaire de l’éducation.



Au cours de la réunion, il a été recommandé d'équiper les Universités en connexion internet.



"Toutes les réflexions menées et les décisions prises participent à la volonté du Gouvernement et de ses partenaires de relever le niveau de formation des jeunes tchadiens et de doter le Tchad d’un capital humain compétitif au service de son développement", indique la Présidence.