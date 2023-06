Tchad : moins de 500 candidats aux épreuves du Bac 2023 à Fada et Faya-Largeau

Les candidats ont commencé à passer les épreuves du baccalauréat 2023 dans les centres de Fada et Faya-Largeau, marquant ainsi le début de cette importante étape de leur parcours scolaire.



Au centre de Fada, la première série d'épreuves écrites a été lancée officiellement par le représentant du Gouverneur de la province de l'Ennedi Ouest, accompagné du Président du centre, Monsieur Ousmane Ahmat Kossei, ainsi que des autorités administratives, militaires et scolaires. Le centre accueille un total de 40 candidats répartis entre les séries A4 et D. Cet événement constitue une étape cruciale pour ces étudiants qui se préparent à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires.



Dans un autre centre d'examen, à Faya-Largeau, pas moins de 449 candidats, issus de toutes les séries confondues, se sont présentés pour passer les épreuves du baccalauréat. Cette session de juin 2023 revêt une grande importance pour ces étudiants, qui mettent à l'épreuve leurs connaissances et compétences dans différentes matières.