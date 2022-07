TCHAD

Tchad : "mon secret c'est le travail d'endurance, le travail sans repos"

Alwihda Info | Par Foka Mapagne - 24 Juillet 2022

VIDÉO. Adoum Ouang-namou Emmanuel est le meilleur bachelier de l'année 2022 en série C et parmi les 10 meilleurs du Tchad. Il est le fruit du complexe scolaire Élie Tao Baïdo de Pala. Au micro d'Alwihda Info, il exprime sa joie immense et félicite son établissement qui l'a encadré tout au long de l'année. "Mon secret c'est le travail d'endurance, c'est-à-dire le travail sans repos", affirme Adoum Ouang-namou Emmanuel.