Tchad : monitoring sur les thèmes en lien avec l’enfance par les médias nationaux

Dans le cadre de la coopération entre la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) et le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF), une rencontre a été organisée avec les rédacteurs en chefs des médias publics et privés, ce mardi 29 novembre 2022, à la Maison des Médias du Tchad.



Cette rencontre avait pour but premier de présenter les résultats du monitoring sur les thèmes en lien avec l’enfance par les médias nationaux, au titre du dernier trimestre 2022. Il s’agit d’une rencontre trimestrielle sur l’analyse et le suivi des contenus médiatiques sur l’enfance et de pouvoir prendre la parole au nom du Fond des Nations-Unies pour l’Enfance.



Depuis quelques années, l’UNICEF collabore avec la Haute Autorité des Médias de l’Audiovisuel, HAMA pour promouvoir les droits de l’enfant et protéger l’image de l’enfant dans les médias. L’un des axes de ce partenariat est le suivi et le monitoring mensuel des contenus médiatiques sur l’enfance et les résultats de ce monitoring leur donnent un aperçu de la place accordée par les médias à la question de l’enfance.



Le chef de la section communication extérieure et engagement des jeunes, UNICEF Tchad, Donaig Le Du, a souligné que les médias ont permis de porter haut, la voix des enfants tchadiens, filles comme garçons, des adolescents et jeunes, et mis la lumière sur les thématiques prioritaires en matière de santé, d’éducation, de nutrition, de VIH, de protection et d’urgences. Selon elle, positionner la question de l’enfance au cœur de l’actualité dans les médias, c’est contribuer au plaidoyer en faveur de la situation de l’enfant et susciter l’intérêt tant des décideurs mais aussi des bailleurs.



« Nous avons plus que jamais besoin de renforcer cette collaboration dans ce contexte d’urgences liées aux inondations, aux changements climatiques qui exigent plus d’actions et de mobilisation de ressources, afin d’apporter des réponses aux besoins des populations affectées et surtout aux enfants », recommande le chef de la section communication extérieure et engagement des jeunes, UNICEF Tchad, Donaig Le Du. La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) et le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF), ont apporté une innovation au prix du « Champion du traitement des thèmes liés à l’enfance ».



Les résultats du monitoring des médias serviront de base à la sélection des médias champions, et l’UNICEF sera une fois de plus honorée de célébrer avec les journalistes cet évènement le 02 décembre prochain. Le responsable du département de développement des nouveaux médias Betel Miarom indique que le monitoring concerne les médias de N’Djamena et certains de provinces des médias avant de préciser qu’Alwihda Infos arrive en tête pour les médias en ligne et FM Liberté pour les radios de N’Djamena.



Il a également été répertorié que 283 reportages initiés dans des provinces, 12 journaux qui suivent le dépôt légal de la HAMA, 55 articles traités par les journaux. « Je voudrais saluer le travail abattu par les points fiscaux qui font un travail impeccable. Un travail sera fait le 2 décembre pour encourager tous les médias qui s’intéressent à l’enfance et la femme.



On remettra des prix à six catégories de médias. Les points fiscaux seront mis en exergue lors de la remise de prix. La question de l’enfance prend une proportion prépondérante sur le sujet dans la sphère médiatique », affirme le responsable du département de développement des nouveaux médias Betel Miarom.