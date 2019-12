Tchad : mort mystérieuse de deux coréens à l'Est

Deux ressortissants coréens sont morts ce mercredi dans une clinique d'Abéché au sein de laquelle ils travaillaient. La clinique est située au quartier Kamina, à la rue de 40 mètres, dans l'avenue Idriss Déby Itno.



La cause de leur mort demeure mystérieuse. Les deux victimes sont mortes successivement à environ deux heures d'intervalle.



"Ils étaient malade mais on ne sait pas si c'est à cause de la nourriture ou d'un empoisonnement", indique ce jeudi une source sécuritaire.



Le propriétaire de la clinique a été arrêté par la police dans le cadre de l'enquête qui est en cours.